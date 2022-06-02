Згодом, 1 березня, під час ракетного обстрілу площі Свободи постраждали ще два корпуси. А вже через кілька днів стало відомо, що внаслідок ворожих авіаударів зруйновано будівлю спорткомплексу ХНУ імені Каразіна, інформує 24 канал.

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Попри те, що окупанти пошкодили більшість корпусів Національного університету імені Каразіна, заступник Міністра освіти та науки Андрій Вітренко наголосив, що вищий навчальний заклад, який є "серцем Харкова" залишиться у рідному місті.

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко однією із перших зафіксувала, як зараз виглядають понівечені корпуси зовні та всередині.

Головний корпус Харківського університету



Вибиті шибки та сліди обстрілів: як виглядає головний корпус ХНУ імені Каразіна / Фото 24 канал, Анна Черненко

Одна із найбільших будівель, розташованих у центрі Харкова, потрапила під обстріли на початку березня. Тоді окупанти цинічно обстрілювали історичні пам'ятки міста та адмінбудівлі.



Як виглядає головний корпус ХНУ імені Каразіна / Фото 24 канал, Анна Черненко

Наразі завали у центрі Харкова розібрані, вулиці виглядають чистими, проте на будівлі центрального корпусу досі видніються вибиті вікна.

Економічний корпус

Уранці 2 березня російські війська атакували ракетним ударом корпус економічного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна, що на вулиці Мироносицькій. Снаряд повністю зруйнував дах і перекриття, внаслідок влучання у будівлі почалася пожежа.

Пожежа зруйнувала економічний корпус: перші кадри із двору / Фото 24 канал, Анна Черненко

Наразі корпус повністю знищений. Плаченою залишається ситуація і всередині. Під завалами будівлі досі проглядаються атрибути мирного студентського життя – конспекти, залікові книжки та навіть мантії випускників.

Як виглядає економічний корпус ХНУ імені Каразіна всередині: перші кадри руйнувань / Фото 24 канал, Анна Черненко

Наслідки обстрілів економічного корпусу ХНУ імені Каразіна: пошкодження фасаду / Фото Анна Черненко

ННІ "Фізико-технічний факультет" на проспекті Курчатова

Як виглядає "Фізико-технічний факультет" ХНУ імені Каразіна після обстрілів / Фото 24 канал, Анна Черненко

14 березня речниця Харківського національного університету імені Каразіна Лілія Змій повідомила про чергові руйнування. Російські окупанти розтрощили частину будівлі фізико-технічного корпусу. Зокрема, пошкоджено стіну в лабораторії іонних процесів, дах у спортзалі та аудиторії 407, стіну в аудиторії 313. на зовнішньому фасаді досі видно наслідки пожежі.

Саме тут, на виїзді із міста, окупанти намагалися прориватися за межі Харкова. Сьогодні тут можна побачити їхню знищену техніку, снаряди та навіть особисті речі.

Залишки "русского мира" у Харкові / Фото 24 канал, Анна Черненко

Зруйнований спорткомплекс "Уніфехт"

Зруйнований спортивний комплекс у Харкові / Фото 24 канал, Анна Черненко

Також внаслідок ворожих атак постраждали бібліотека, Музеї природи та спорткомплекс "Каразінський" ("Уніфехт"). Від удару ворожої авіації будівля повністю зруйнована.

Важко підрахувати скільки коштів та часу піде на відновлення університету. За попередніми оцінками, приблизна сума, яка знадобиться Харкову, щоб відновити зруйноване росіянами, – 100 мільйонів євро. Схожу цифру називає й ректорка вишу Тетяна Кагановська. За її словами, на ремонтні роботи знадобиться мінімум 3,5 мільярда гривень.

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