Згідно з інформацією офісу Генпрокурора, у Вільхівці продовжують виявляти ворожу техніку та тіла окупантів. Водночас інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.

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Фіксація злочинів: список зруйнованих об'єктів

10 квітня 2022 року група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою Управління СБУ в Харківській області здійснила виїзд до села Вільхівка Харківського району. Ціль візиту – фіксація воєнних злочинів Росії.

Під час огляду місця події встановлено, що більшість об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Мовиться зокрема про:

житлові будинки,

підсобні господарства,

автотранспорт,

місцеву школу,

магазини.

Крім цього, на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

Предмети та документи, які свідчать про збройну агресію, вилучено з місця злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством,

– додають у відомстві.