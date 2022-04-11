Генштаб ЗСУ повідомив про чергову невдачу противника. Цього разу їм не вдалось взяти 2 населені пункти.

До теми Окупанти хочуть найближчими днями відновити наступ на Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції,

– повідомляє Генштаб.

Зауважимо, що ці два села розташовані в Ізюмському районі. Саме місто Ізюм зараз є однією з найбільш гарячих точок.

Ворог намагався також йти на штурм у районі Золотого, але, на щастя, там знову отримав поразку.

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