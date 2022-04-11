Согласно информации офиса Генпрокурора, в Ольховке продолжают выявлять вражескую технику и тела оккупантов. В то же время инфраструктура села во время оккупации получила повреждения.
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Фиксация преступлений: список разрушенных объектов
10 апреля 2022 года группа процессуальных руководителей совместно со следственно-оперативной группой Управления СБУ в Харьковской области совершила выезд в село Ольховка Харьковского района. Цель визита – фиксация военных преступлений России.
При осмотре места происшествия установлено, что большинство объектов гражданской инфраструктуры повреждены или разрушены. Речь в частности о:
- жилых домах,
- подсобных хозяйствах,
- автотранспорте,
- местной школе,
- магазинах.
Кроме этого, на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.
Предметы и документы, свидетельствующие о вооруженной агрессии, изъяты с места преступления.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством,
– добавляют в ведомстве.
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