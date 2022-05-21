Одним із таких сіл якраз стало Вільхівка, яке розташоване на Харківщині – у Харківському районі. У деокупованому населеному пункті побував і поділився власними враженнями місцевий військовий очільник.

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Село повертається до життя, – військовий глава регіону

Російські загарбники захопили село Вільхівка ще у перші дні повномасштабної війни Росії проти України, пригадав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він особисто туди приїхав після звільнення.

Тепер, коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя,

– констатував він.

Синєгубов додав, що, попри деокупацію Вільхівки, ще залишається зробити чимало роботи. Наразі правоохоронці фіксують абсолютно всі воєнні злочини російської армії. "Жоден із них не залишиться непокараним", – упевнений військовий керівник Харківщини.

Який вигляд має звільнена Вільхівка

Також Синєгубов поділився жахливими кадрами вулиць звільненого села. Він наголосив на тому, що російські нелюди знищили понад 90% будинків мешканців. Від місцевої ж школи майже нічого не залишилось.

"Залишки від школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців Росії тут знаходять і до сьогодні", – зазначив він.

Моторошні наслідки приходу росіян у Вільхівку / Фото глави Харківської ОВА

Очільник Харківської ОВА сказав, що, як і в інших звільнених населених пунктах, росіяни залишили сотні мінувань. Саме тому абсолютно весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки, які не покладаючи рук, знешкоджують наслідки приходу Росії на Харківщину.

Зараз наше основне спільне завдання зробити все, щоб люди поверталися до життя. Це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соцвиплат та гумдопомоги,

– повідомив Синєгубов.

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Власне, Олег Синєгубов повідомляв, що минулої доби російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові масиви Олексіївка та Салтівка у Харкові. Через потрапляння боєприпасу у місті горіли павільйони одного з ринків.

Також російські терористи 20 травня завдали ракетного удару по Будинку культури у місті Лозова на Харківщині. Через цинізм Росії випадок став резонансним. Це навіть прокоментував український президент. Він сказав, що "окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність".

Окрім Лозової, росіяни влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах. Рятувальники масово виїжджали на гасіння пожеж у приватних будинках.

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