Відомо, що це житловий масив, розташований на північному сході міста Харкова. Він був розвинений та мав сучасну інфраструктуру. Крім того, славився великою кількістю торгівельних, розважальних і освітніх закладів.

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Через обстріли російських окупантів у Північній Салтівці 70% житлових будівель та інфраструктури зруйновано. Перші випадки в районі трапилися – 25 лютого.

Підрозділи ЗСУ змогли відтіснити російські війська далі від міста й ближче до кордонів. Тепер мешканці житлового масиву починають повертатися до того, що раніше було їхнім житлом.

Дивіться світлини: як виглядає Північна Салтівка після російських обстрілів

Яка ситуація на Харківщині станом на 21 травня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські війська обстріляли Олексіївку та Салтівку з реактивних систем залпового вогню. Через потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.

Ситуація в області. Окупанти влучили у – Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах. Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в приватних будинках.

Крім того, ракетний удар потрапив по центру міста Лозова в Харківській області та фактично знищив Будинок культури. "Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Завдяки відважним діям наших вогнеборців займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч", – повідомив Олег Синєгубов.

Відомо, що за добу через російські обстріли було поранено 20 людей:

Харків – 2.

Лозова – 8.

Смт. Шевченкове – 6.

С. Донець, Балаклійської громади – 1.

Руські Тишки – 1.

Дергачі – 2. На жаль, загинула 66-річна жінка у Дергачах.

"На Харківщині ворог намагається утримати зайняті рубежі. Найгарячіше на Ізюмському напрямку. Але наші бійці ЗСУ тримають позиції та не дають ворогу просуватися вперед", – підсумував Олег Синєгубов.

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