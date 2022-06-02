Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она рассказала историю, которую услышала от мужа из освобожденной Вооруженными Силами Украины Ольховки Харьковской области.
Уничтожено 90% домов: как выглядит освобожденная Ольховка на Харьковщине – ужасные кадры
Воруют все, что видят
Муж рассказал, что у него российские кафиры украли дубленку, электродрель и удочку, которую он только приобрел,
– поделилась корреспондентка.
Она отметила, что кафиры грабят все дома. Российских изуверов, лакомых на чужое, привлекают не только богатые поместья – они также мародерят в обычных деревенских дачных избушках.
В то же время, журналистка заметила, что активизируются российские захватчики, когда наши защитники начинают их выбивать из украинских населенных пунктов. Именно тогда "вторая армия мира" хватает все чужое, что увидит.
Оккупация и освобождение Ольховки
Российские оккупанты захватили Ольховку Харьковской области в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженным Силам Украины удалось полностью зачистить населенный пункт от захватчиков – 10 апреля.
После этого в Ольховку отправились правоохранители, чтобы начать фиксацию военных преступлений российских военных. Они подчеркнули, что населенный пункт почти полностью уничтожен оккупантами.
Читайте также : Убытков на 100 миллионов евро: эксклюзивные фото уничтоженного университета Каразина в Харькове
По информации экспертов, российские захватчики уничтожили целые улицы Ольховки с помощью "Змея Горыныча", однако такие данные окончательно не подтверждены. "Змей Горыныч" – это народное русское название реактивной установки для разминирования больших территорий.
Журналистка 24 канала побывала в деоккупированной Ольховке и увидела ужасные преступления российских извергов. Она поделилась впечатляющими фото и видео последствия разрушений населенного пункта.
Журналистка рассказала о мародерствах российских захватчиков на Харьковщине: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что на территории Харьковщины уже несколько точек, где украинские военные вышли на границу с Россией . он также отметил, что там кафиры изменили свою тактику.
- Минувшей ночью российские захватчики обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. В то же время на Салтовке снаряд попал в школу, в результате чего здание загорелось.
- В то же время российские изверги также били по Харьковской области, в частности обстреливали Циркуны, Чугуев и район. Отмечается, что всего по состоянию на 2 июня известно о 6 раненых мирных жителях.