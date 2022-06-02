Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она рассказала историю, которую услышала от мужа из освобожденной Вооруженными Силами Украины Ольховки Харьковской области.

Уничтожено 90% домов: как выглядит освобожденная Ольховка на Харьковщине – ужасные кадры

Воруют все, что видят

Муж рассказал, что у него российские кафиры украли дубленку, электродрель и удочку, которую он только приобрел,

– поделилась корреспондентка.

Она отметила, что кафиры грабят все дома. Российских изуверов, лакомых на чужое, привлекают не только богатые поместья – они также мародерят в обычных деревенских дачных избушках.

В то же время, журналистка заметила, что активизируются российские захватчики, когда наши защитники начинают их выбивать из украинских населенных пунктов. Именно тогда "вторая армия мира" хватает все чужое, что увидит.

Оккупация и освобождение Ольховки

Российские оккупанты захватили Ольховку Харьковской области в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженным Силам Украины удалось полностью зачистить населенный пункт от захватчиков – 10 апреля.

После этого в Ольховку отправились правоохранители, чтобы начать фиксацию военных преступлений российских военных. Они подчеркнули, что населенный пункт почти полностью уничтожен оккупантами.

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По информации экспертов, российские захватчики уничтожили целые улицы Ольховки с помощью "Змея Горыныча", однако такие данные окончательно не подтверждены. "Змей Горыныч" – это народное русское название реактивной установки для разминирования больших территорий.

Журналистка 24 канала побывала в деоккупированной Ольховке и увидела ужасные преступления российских извергов. Она поделилась впечатляющими фото и видео последствия разрушений населенного пункта.

Журналистка рассказала о мародерствах российских захватчиков на Харьковщине: смотрите видео



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