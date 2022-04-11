О ситуации в городе и на Харьковщине в эфире общенационального марафона рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает 24 канал.
Важно Освобожденная Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами
По словам Синегубова, в Ольховку уже 11 апреля планируется ввести гуманитарный груз. После освобождения украинских городов наши защитники видят множество неожиданностей.
У нас в Харьковской области разрушены более 2 тысяч жилых домов. Если мы заходим в Ольховку, очень мало жилых домов осталось. Был жилой дом, где в подвале сожгли заживо целую семью,
– сказал начальник Харьковской ОВА.
Согласно информации офиса Генпрокурора, в Ольховке продолжают выявлять вражескую технику и тела оккупантов. В то же время инфраструктура села во время оккупации получила повреждения.
В настоящее время тяжелая ситуация наблюдается по:
- Волчанском,
- Купянском направлении.
Эти территории временно оккупированы.
Интересно – новые данные об огромных потерях врага на 11 апреля: смотрите видео