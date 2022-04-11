Про ситуацію у місті та на Харківщині загалом в ефірі загальнонаціонального марафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 канал.

Важливо Звільнена Вільхівка на Харківщині майже повністю знищена окупантами

За словами Синєгубова, до Вільхівки вже 11 квітня планують завести гуманітарний вантаж. Після звільнення українських міст наші захисники бачать багато несподіванок.

У нас на Харківщині зруйновані понад 2000 житлових будинків. Якщо ми заходимо у Вільхівкку, то дуже мало житлових будинків залишилося. Був житловий будинок, де у підвалі спалили живцем цілу сім'ю,

– сказав начальник Харківської ОВА.

Згідно з інформацією офісу Генпрокурора, у Вільхівці продовжують виявляти ворожу техніку та тіла окупантів. Водночас інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.

Наразі важка ситуація спостерігається по:

Вовчанському,

Куп'янському напрямку.

Ці території тимчасово окуповані.

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