Об этом рассказала журналистка 24 канала Анна Черненко, побывавшая на месте разрушений в Харьковской области.
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Что известно о применении "Змея Горыныча"
Корреспондентка подчеркнула, что, по предварительной информации экспертов, россияне разрушили эти улицы с помощью "Змея Горыныча". Однако эти данные окончательно не подтверждены.
Журналистка объяснила, что "Змей Горыныч" - это своеобразное русское название реактивной установки разминирования. Ее используют для разминирования огромных территорий.
Дома просто "рассыпались": фото разрушений от "Змея Горыныча"
"Итак, использовать ее прямо на жилые дома, в которых живут мирные люди – это очередное проявление цинизма и военное преступление россиян", – говорит Анна Черненко.
Специалисты заметили характерные для оружия остатки разрушения на этих улицах – когда равномерно с обеих сторон распались дома. Также у дороги обнаружили воронки, куда долетел снаряд от "Змея Горыныча".
Смотрите видео 24 канала с места разрушений в Харьковской области:
Журналистка добавила, что это не первое использование оккупантами "Змея Горыныча" в Украине. По ее словам, россияне даже писали в своих пропагандистских каналах о том, что применяли подобную установку в Мариуполе.
Что говорят очевидцы в Харьковской области
Местная жительница Татьяна отвечает, что на этих двух улицах Ольховки все дома разрушены, в том числе и ее, жить здесь теперь невозможно.
В момент "прилета" мы были ниже по улице в гараже. Мы уехали, а соседи остались жить в разрушенном доме во время боевых действий, потому что еще 9 дней не могли выбраться отсюда,
– рассказала местная жительница Татьяна.
Смотрите полный видеорепортаж Анны Черненко:
Черненко добавила, что на Харьковщине только многоэтажек уничтожили ближе 2200, из более 200 уже нельзя восстановить. Также разрушены около 2 тысяч частных домов в области.
К слову, жилой массив Северная Салтовка, расположенный на северо-востоке Харькова, страдает от обстрелов с первого дня войны. Там десятки разрушенных и поврежденных многоэтажек, других построек и автомобилей. Как сейчас выглядит Северная Салтовка – смотрите в фоторепортаже 24 канала .