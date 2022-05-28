Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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"На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань", – сообщили в Генштабе.
Перебрасывают технику для наступления
Военные рассказали, что российские убийцы продолжают перебрасывать по железной дороге вооружение, военную технику и материальные средства с территории России в Купянск Харьковской области.
При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел,
– отметили в Генштабе.
Последний обстрел Харьковской области 28 мая
Россияне примерно в 14:00 обстреляли Золочев в Харьковской области. Пострадали 50-летний мужчина и 62-летняя женщина. Во время атаки они находились на улице.
Глава местной общины Виктор Коваленко рассказал, что атаковали ракетами систем "Ураган" и "Смерч". Снаряды падали в жилые дома. Один из них пробил крышу и попал в кухню. К счастью, он не разорвался. Оккупанты повредили всего 4 частных жилища.
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Ситуация на фронте: последние новости
- В Северской области враги удерживают войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Они хотят помешать передвижению украинских защитников.
- Оккупанты из минометов обстреливают позиции подразделений пограничной службы Сумской области. Также самолет оперативно-тактической авиации россиян в воздушном пространстве Курской области ударил по гражданскому промышленному объекту на территории области.
- В Херсонской области враг понес потери. Оккупанты заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки. Сейчас там продолжаются боевые действия.
- Россияне на Бахмутском направлении не имеют успеха в улучшении тактического положения у населенных пунктов Камышеваха и Новолуганска.
- Вблизи Авдеевки россияне из артиллерии обстреливают линию столкновения.