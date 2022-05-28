Об этом рассказал глава местной общины Виктор Коваленко. По его словам, атака по поселку ракетами систем "Ураган" и "Смерч" произошла примерно в 14:00.

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В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



Россияне в очередной раз обстреляли Золочев / Фото Виктора Коваленко

Детали обстрела

Обломки снарядов ранили 50-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Во время обстрела они были на улице.

Коваленко отметил, что снаряды падали среди частных домов. Один из снарядов пробил крышу, попал в кухню, но не разорвался. Всего во время обстрела оккупанты повредили 4 частных помещения.



Оккупанты повредили 4 дома / Фото Виктора Коваленко

Предыдущие обстрелы в Харьковской области

Оккупанты убили 27 мая 65-летнюю женщину в поселке Слатино. Еще один человек получил ранения. Также россияне обстреляли город Балаклея. Там есть раненый человек.

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Не наступают, но пытаются помешать защитникам

В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что захватчики не наступают на Харьковском направлении, но они за последние 2 дня обстреляли гражданские районы возле Терновой, Прудянки, Русских Тишек, Кутузовки, Варваровки, Петровки, Михайловки, Коробочкиного. Кроме этого, россияне проводят дистанционное минирование территорий на возможных направлениях действий Сил обороны.

Настроения оккупантов

Служба безопасности Украины сообщила, что оккупанты в Харьковской области массово бунтуют и не хотят идти в наступление. Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчиков.

Россияне говорят, что бунты происходили не раз. Наказанием было то, что "бунтовщиков посадили в подвал". Однако это не помогло.

В СБУ подчеркнули, что если россиян заставили идти в наступление, то лучшим их решением будет сохранить жизнь и сдаться в плен.

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