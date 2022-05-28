Российские оккупанты обстреляли гражданские районы возле Терновой, Прудянки, Русских Тишек, Кутузовки, Варваровки, Петровки, Михайловки, Коробочкиного. Об этом сообщили в Генштабе 28 мая.

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Оккупанты обстреляли Харьковщину

В Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 мая

На Волынском и Полесском направлениях белорусские группировки усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы. Возле Лунинца Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Есть угроза ракетных ударов из Беларуси.

На Северском направлении существенных изменений нет. На Слобожанском направлении враг обстреливает позиции украинских военных.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье.

В Донецком направлении враг пытается выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении. Также российские захватчики штурмовали район населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения. Эти территории они обстреливали из артиллерии и минометов.

На Авдеевском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Новоселовки Второй, Веселого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Донецком направлении захватчики активно наступают, пытаются закрепиться в районе Лимана.

На Кураховском направлении россияне обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и работают над фортификационным оборудованием позиций третьего рубежа обороны.

В России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. В Воронежской области идет подготовка резервистов.

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