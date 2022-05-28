Російські окупанти обстріляли цивільні райони біля Тернової, Прудянки, Руських Тишок, Кутузівки, Варварівки, Петрівки, Михайлівки, Коробочкиного. Про це повідомили в Генштабі 28 травня.
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Окупанти обстріляли Харківщину
На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація фронті станом на ранок 28 травня
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські угруповання підсилили маневровими групами радіоелектронної боротьби. Біля Лунінця Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Існує загроза ракетних ударів з Білорусі.
- На Сіверському напрямку суттєвих змін немає. На Слобожанському напрямку ворог обстрілює позиції українських військових.
- На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районах Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля.
- На Донецькому напрямку ворог намагається вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення на Бахмутському напрямку. Також російські загарбники штурмували район населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження. Ці території вони обстрілювали з артилерії та мінометів.
- На Авдіївському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Новобахмутівки, Новоселівки Другої, Веселого, Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Окрім того, російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.
- На Донецькому напрямку загарбники активно наступають, намагаються закріпитись в районі Лиману.
- На Курахівському напрямку росіяни обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар'їнки, Мисливського і Павлівки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.
- На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримати зайняті позиції та працюють над фортифікаційним обладнанням позицій третього рубежу оборони.
- У Росії тривають заходи прихованої мобілізації. У Воронезькій області триває підготовка резервістів.
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