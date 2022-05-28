Кожен день робить нас на крок ближчими до перемоги. Про основні події 94-го дня війни з Росією читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Байден звинуватив Путіна у спробі знищити культуру та ідентичність українців

05:12 У Пентагоні заявили, що станом на 27 травня бойові дії на Донбасі – дуже динамічні. Ситуація змінюється щодня. Але при цьому надії на переговори немає.

04:10 Російські війська 27 травня почали потроху входити в Сєвєродонецьк на Луганщині. Загалом це не надто хороший сигнал, але Олексій Арестович припустив, що тепер є шанс, що велика частина накопичених раніше сил будуть розбиті у вуличних боях.

00:57 Над Херсонщиною 27 травня український винищував МіГ-29 збив російський винищувач Су-35. Перед цим українські Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу. Також знищили 6 російських гелікоптерів та 63 солдати особового складу. Ліквідували 19 одиниць ворожої техніки, серед якої були 3 сучасних танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град", артустановка та вже згадані повітряні цілі.

00:50 Канцлер Австрії Карл Негаммер 28 травня зідзвонився з кремлівським диктатором. Він заявив, Путін нібито "дав позитивні сигнали" щодо обміну полоненими з Україною, а також розблокування наших портів.

00:18 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України 27 травня накрили на Донеччині передовий командний пункт ворога. У той момент там перебували більше ніж 20 російських офіцерів старших чинів.