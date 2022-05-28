Про це Байден заявив у промові перед випускниками Військово-морської академії США. Його виступ відбувся 27 травня.

До теми Жорстока і неспровокована війна Путіна проти України, – Байден звинуватив Росію у зростанні цін

Байден засуджує атаки росіян на цивільні об'єкти в Україні

Під час своєї промови Байден звинуватив Путіна у "намаганні знищити культуру та ідентичність українського народу". Президент США категорично засуджує атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. Зокрема, окупанти гатять по дитсадках, школах, лікарнях, житлових будинках тощо.

Також Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії. Він додав, що Путін "перетворив на НАТО всю Європу", спонукаючи Швецію та Фінляндію також прагнути членства в оборонному Альянсі.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив країну-агресорку в проведенні "очевидної політики геноциду" на Сході. За його словами, мета окупантів – перетворити на руїни ще більше міст на Донбасі, як вони це зробили в Маріуполі.

Зокрема, нещодавно міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що в розбомбленому загарбниками місті почалися запеклі бої. Російські війська контролювали майже дві третини периметра Сєвєродонецька, а шляхи евакуації залишалися під ворожими обстрілами. Водночас сепаратисти заявили, що отримали контроль над Лиманом, залізничним вузлом у Донецькій області.

Позиція США щодо війни в Україні

Буде цікаво – США таки дадуть Україні системи залпового вогню: дивіться відео