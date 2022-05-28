Об этом Байден заявил в выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США. Его выступление прошло 27 мая.
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Байден осуждает атаки россиян на гражданские объекты в Украине
Во время своей речи Байден обвинил Путина в "старании уничтожить культуру и идентичность украинского народа". Президент США категорически осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. В частности, оккупанты бьют по детсадам, школам, больницам, жилым домам и тому подобное.
Также Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии. Он добавил, что Путин "превратил в НАТО всю Европу", побуждая Швецию и Финляндию также стремиться к членству в оборонном Альянсе.
Ранее президент Владимир Зеленский обвинил страну-агрессорку в проведении "очевидной политики геноцида" на Востоке. По его словам, цель оккупантов – превратить в руины еще больше городов в Донбассе, как они это сделали в Мариуполе.
В частности, недавно городской голова Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что в разбомбленном захватчиками городе начались ожесточенные бои. Российские войска контролировали почти две трети периметра Северодонецка, а пути эвакуации оставались под вражескими обстрелами. В то же время сепаратисты заявили, что получили контроль над Лиманом, железнодорожным узлом в Донецкой области.
Позиция США по войне в Украине
- В Пентагоне провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. В нем участвовали министры обороны более чем в 40 странах. После проведения встречи глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что о новых пакетах помощи для нашего государства готовы объявить еще 20 стран.
- В то же время в Вашингтоне сообщили, что цепь поставки оружия для ВСУ настолько устойчива, что Россия не сможет сорвать поставки.
- Соединенные Штаты также мощно поддерживают Украину финансово. Еще 21 мая Байден подписал закон о выделении для нашей страны 40 миллиардов долларов помощи.
- По словам госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в первую очередь эти деньги используют на оборону , а часть – на поддержку экономики и гуманитарные нужды.
- Кроме того, посольство Соединенных Штатов возобновило свою работу в Киеве. По информации западных СМИ, в настоящее время США рассматривают возможность его усиленной охраны спецназовцами. Ведь опасность от атак оккупантов существует даже для иностранных дипломатов.
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