Об этом Байден заявил в выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США. Его выступление прошло 27 мая.

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Байден осуждает атаки россиян на гражданские объекты в Украине

Во время своей речи Байден обвинил Путина в "старании уничтожить культуру и идентичность украинского народа". Президент США категорически осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. В частности, оккупанты бьют по детсадам, школам, больницам, жилым домам и тому подобное.

Также Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии. Он добавил, что Путин "превратил в НАТО всю Европу", побуждая Швецию и Финляндию также стремиться к членству в оборонном Альянсе.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил страну-агрессорку в проведении "очевидной политики геноцида" на Востоке. По его словам, цель оккупантов – превратить в руины еще больше городов в Донбассе, как они это сделали в Мариуполе.

В частности, недавно городской голова Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что в разбомбленном захватчиками городе начались ожесточенные бои. Российские войска контролировали почти две трети периметра Северодонецка, а пути эвакуации оставались под вражескими обстрелами. В то же время сепаратисты заявили, что получили контроль над Лиманом, железнодорожным узлом в Донецкой области.

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