Відповідну заяву зробив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Це трапилось на брифінгу 22 травня – на 88 день війни, яку Росія почала проти України.

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Білий дім запевнив, що має стійкий ланцюг постачання зброї

Джейк Салліван відповів на питання, чи справді росіяни поцілили у зброю, яку надали США нашій країні. Радник Джо Байдена пояснив, що немає даних, щоб підтвердити цю інформацію.

Маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання цієї зброї до України. Тож навіть якщо росіянам часом вдається поцілити і вдарити по тій чи іншій партії на території України, зі стратегічної точки зору це не зупинить військову допомогу, яку ми надаємо,

– пояснив Салліван.

Також його запитали про те, як вплинуло на внутрішню політику США виділення 40 мільярдів доларів Україні. Зокрема радник президента США заявив, що ця допомога є інвестицією у безпеку та мир:

"коли йдеться про Україну, президент був дуже прямолінійним – якщо Сполучені Штати не працюватимуть з союзниками-однодумцями, щоб протистояти агресії, ми заплатимо у майбутньому вищу ціну;

так що він насправді вірить, що інвестиції у боротьбу народу України на захист своєї країни та інвестиції у підтримку наших союзників, які живуть в тіні російської агресії – це правильні інвестиції з точки зору довготривалого внеску в мир, безпеку та стабільність".

Коротко про допомогу від США

Президент США Джо Байден 21 травня підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Ці гроші нашій державі скерують, щоб допомогти поробороти Росію у війні, яку там почала.

Вже відомо, куди саме підуть 40 мільярдів доларів, зокрема: 13,8 мільярда доларів – для Держдепу США, в основному на Фонд економічної підтримки для того, щоб допомогти українському уряду виконувати свою роботу, 11 – на зброю та військове обладнання, 8,7 – на поповнення запасів зброї, яку вже отримала Україна, 6 – на безпекову допомогу ЗСУ, 4,4 – для постачання продовольства до України та інших європейських країн, 3,9 – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

Американське видання написало 20 травня, що очікують, що в найближчому майбутньому США залишать у Європі близько 100 тисяч військовослужбовців. Проте, мовиться про ситуацію, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

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