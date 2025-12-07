Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
Що відомо про вибухи у Фастові?
Тривогу оголосили о 22:30. А вже о 22:41 надійшла інформація про вибухи.
Монітори писали про загрозу 4 безпілотників для міста. Про дронову небезпеку попереджали й Повітряні сили.
В Київській військові адміністрації зазначили, що в області можлива робота ППО.
У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА! Просимо всіх залишатися в укриттях,
– йдеться у повідомленні.
Які наслідки попередньої атаки на Фастів?
- Унаслідок російського масованого обстрілу Київської області 5 грудня постраждало 3 людини. Зокрема у Фастові після другої години ночі пролунала серія вибухів.
- Як повідомили в Укрзалізниці, під ударом опинилася залізнична інфраструктура міста.