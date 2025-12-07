Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Смотрите также В Чернигове слышали взрыв: россияне направили дроны на город
Что известно о взрывах в Фастове?
Тревогу объявили в 22:30. А уже в 22:41 поступила информация о взрывах.
Мониторы сообщали об угрозе четырёх беспилотников для города. Об опасности дронов предупреждали и Воздушные силы.
В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе возможна работа ПВО.
В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях,
— говорится в сообщении.
Кстати, оперативные новости о российских атаках и главные события Украины и мира читайте в телеграм-канале 24 Канала.