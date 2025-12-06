После девяти вечера воздушная тревога добралась до Киевской области. Десяток БПЛА атакуют регион, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Фастов?
Местные телеграмм-каналы пишут, что после 23:00 в Фастове прозвучала серия взрывов.
На город противник запустил стаю "Шахедов". Есть прилеты.
Говорят, что вражеские дроны заходят на Киевщину очень низко.
В 23:43 Воздушные силы сообщили о том, что БПЛА на севере Винницкой и Житомирской областей двигаются в направлении Киевской области. Мониторы отмечают, что эти беспилотники держат курс на Фастов.
Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав более 700 дронов и ракет. Особенно перепало Киевской области.
Под ударом были жилые дома, железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса.
В Фастове враг нанес удар по железнодорожной станции. Поврежден вокзал.
В Вышгородском районе противник повредил 7 частных домов и газопровод низкого давления. Уничтожено три грузовых автомобиля.
В Бучанском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В Белоцерковском районе возник пожар складских помещений.
Всего на Киевщине в результате российской атаки пострадали три человека.
Какие последствия массированной атаки россиян на Украину 6 декабря?
- Комбинированный удар России по Украине был прежде всего направлен по объектам энергетической инфраструктуры.
- Враг поразил много объектов генерации ДТЭК и подстанций Укрэнерго.
- В результате атаки в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Графики почасовых ограничений тоже изменились. Часов со светом стало меньше.
- Россия ударила по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами. Вспыхнул масштабный пожар.