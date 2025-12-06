Після дев'ятої вечора повітряна тривога дісталася Київської області. Десяток БпЛА атакують регіон, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Фастів?
Місцеві телеграм-канали пишуть, що після 23:00 у Фастові пролунала серія вибухів.
На місто противник запустив зграю "Шахедів". Є прильоти.
Кажуть, що ворожі дрони заходять на Київщину дуже низько.
О 23:43 Повітряні сили повідомили про те, що БпЛА на півночі Вінничини та Житомирщини рухаються у напрямку Київської області.
Монітори зазначають, що ці безпілотники тримають курс на Фастів.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши понад 700 дронів і ракет. Особливо перепало Київській області.
Під ударом були житлові будинки, залізнична інфраструктура та об'єкти бізнесу.
У Фастові ворог завдав удару по залізничній станції. Пошкоджено вокзал.
У Вишгородському районі противник пошкодив 7 приватних будинків та газопровід низького тиску. Знищено три вантажних автомобілі.
У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Білоцерківському районі виникла пожежа складських приміщень.
Загалом на Київщині внаслідок російської атаки постраждали три людини.
Які наслідки масованої атаки росіян на Україну 6 грудня?
- Комбінований удар Росії по Україні був передусім спрямований по об'єктах енергетичної інфраструктури.
- Ворог уразив багато об'єктів генерації ДТЕК та підстанцій Укренерго.
- Внаслідок атаки у кількох областях запровадили аварійні відключення світла. Графіки погодинних обмежень теж змінилися. Годин зі світлом стало менше.
- Росія вдарила по цивільних об'єктах у Дніпрі, знищивши склади з марлею, бинтами та шинами. Спалахнула масштабна пожежа.