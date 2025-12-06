Після дев'ятої вечора повітряна тривога дісталася Київської області. Десяток БпЛА атакують регіон, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині: кадри деокупації

Що відомо про атаку на Фастів?

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після 23:00 у Фастові пролунала серія вибухів.

На місто противник запустив зграю "Шахедів". Є прильоти.

Кажуть, що ворожі дрони заходять на Київщину дуже низько.

О 23:43 Повітряні сили повідомили про те, що БпЛА на півночі Вінничини та Житомирщини рухаються у напрямку Київської області.

Монітори зазначають, що ці безпілотники тримають курс на Фастів.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши понад 700 дронів і ракет. Особливо перепало Київській області.

Під ударом були житлові будинки, залізнична інфраструктура та об'єкти бізнесу.

У Фастові ворог завдав удару по залізничній станції. Пошкоджено вокзал.

У Вишгородському районі противник пошкодив 7 приватних будинків та газопровід низького тиску. Знищено три вантажних автомобілі.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Білоцерківському районі виникла пожежа складських приміщень.

Загалом на Київщині внаслідок російської атаки постраждали три людини.

Які наслідки масованої атаки росіян на Україну 6 грудня?