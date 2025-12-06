После атаки 6 декабря света у украинцев будет меньше. Если накануне отключения продолжались по 4 – 8 часов, то теперь по 12 – 16. Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия поразила много наших подстанций, – Укрэнерго о массированной атаке
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы после атаки?
По словам Зайченко, ситуация в энергосистеме достаточно тяжелая. На ее восстановление уйдут не дни, а недели.
Единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей,
– подчеркнул глава управления "Укрэнерго".
Украинцы могут помочь энергетикам, уменьшив потребление электроэнергии как можно больше. В частности, Зайченко советует использовать энергоемкие приборы в ночной период или, когда на улице очень солнечная погода.
Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия повредила энергообъекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В ряде регионов ввели аварийные отключения света.
Какие последствия ночной атаки на Украину?
- Россия использовала более 700 средств воздушного нападения. Не обошлось без попаданий.
- Оккупанты ударили по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами, что повлекло масштабный пожар.
- В результате вражеского обстрела Львовской области возникли пожары на объектах критической инфраструктурыи. В Шептицком районе из-за падения обломков возник пожар и поврежден частный дом, пострадали два человека.
- В Луцке в результате атаки загорелось складское здание, где хранятся продукты питания. Уничтожено имущество, отделка и продукция на площади 3800 квадратных метров.