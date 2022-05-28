Россияне обстреляли Киевский район Харькова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских обстрелов. По его словам, за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район.

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В результате действий агрессора в Слатино погибла 65-летняя женщина, еще один человек пострадал. Кроме того, из-за вражеского огня получил ранение один человек в городе Балаклея.

В ночь на 28 мая произошло несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, из-за чего возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

27 мая россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. О последствиях обстрелов не сообщается.

Что известно о ситуации на фронте

Олег Синегубов сообщил, что на территории Харьковской области продолжаются боевые действия.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск,
– сообщил он.

Вместе с тем, по словам Синегубова, ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. В частности, в Харьковской области военнослужащие десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Какая ситуация в Харьковской области

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