Россияне обстреляли Киевский район Харькова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских обстрелов. По его словам, за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район.

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В результате действий агрессора в Слатино погибла 65-летняя женщина, еще один человек пострадал. Кроме того, из-за вражеского огня получил ранение один человек в городе Балаклея.

В ночь на 28 мая произошло несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, из-за чего возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

27 мая россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. О последствиях обстрелов не сообщается.

Что известно о ситуации на фронте

Олег Синегубов сообщил, что на территории Харьковской области продолжаются боевые действия.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск,

– сообщил он.

Вместе с тем, по словам Синегубова, ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. В частности, в Харьковской области военнослужащие десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Какая ситуация в Харьковской области

Вооруженные силы Россию обстреливают территорию Харькова и области, из-за чего погибают многие мирные люди. В частности, 24 мая от обстрелов оккупантов погиб один житель Дергачей.

25 мая под огнем врага оказался город Балаклея, где от рук российских военных погиб один человек. Еще 7 человек, среди которых и 9-летний ребенок, получили ранения.

26 мая Россия нанесла кровавые удары, массированно обстреляв Шевченковский и Киевский районы Харькова. Снаряды захватчиков прилетали почти в центр города, из-за чего погибли 9 человек и еще 19 получили ранения.

В начале мая Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление в Харьковской области и освободили более 20 городов и сел.

Олег Синегубов рассказал, что сейчас горячие бои продолжаются на северном и северо-восточном направлениях Харьковской области. Также напряженная ситуация на Изюмском направлении.

Оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции украинских войск и сосредоточили свои усилия на терроре местного населения.

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