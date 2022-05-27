Кроме того, захватчики обстреливали Харьков из систем залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В минувшие сутки российские кафиры обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 километров, и систем залпового огня.

– говорится в сообщении.

Синегубов рассказывает, что всем пострадавшим 26 мая харьковчанам медики оказывают необходимую помощь.

Ночь на 27 мая в Харькове прошла относительно тихо. К счастью, пострадавших нет. Однако враг ночью продолжал обстреливать населённые пункты области. В Люботине в результате российских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев, повреждены жилые дома. К счастью, жертв тоже нет.

На территории области до сих пор продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении кафиры пытаются удержать ранее занятые позиции. В Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Украинские защитники крепко держат оборону.

Глава Харьковской ОВА призвал людей быть бдительными, несмотря ни на что, ведь враг действует очень коварно.

Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям. Не находитесь без необходимости на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– написал Синегубов.

Что известно об обстреле Харькова 26 мая

26 мая российские кафиры массированно обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова. Снаряды захватчиков прилетали почти в центр города, а именно в жилые районы. По предварительным данным, захватчики изготавливали из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

В результате вражеского обстрела Харькова погибли 9 человек, среди них – 5-месячный малыш.

Это была обычная семья, шедшая по улице. Мужчина держал своего 5-месячного ребенка на руках, с которым, к сожалению, погиб. Мать этого ребенка находится в тяжелом состоянии в больнице,

– рассказал глава Харьковской ОВА.

Также 19 человек получили ранения. Среди пострадавших есть 9-летний ребенок.

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