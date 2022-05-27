Об этом 24 канала рассказала Анна Черненко – корреспондентка из Харькова. Очевидцы масштабных ракетных ударов поделились с ними историями, свидетелями которых они стали.

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Были ребята с пробитыми руками и ногами в крови – очевидец

Российские изверги еще раз цинично били по Харькову. От вражеского огня пострадали Шевченковский и Киевский районы города, а также район Павлова Поля. Именно в жилом массиве Павлова Поля харьковской журналистке и случился очевидец обстрела, скрывавшийся от взрывов в метро.

Рассказали, что юноша заходил в метро. От взрыва лежит. Телефон гудит, звонит по телефону жена, а его уже нет,

– отметил харьковчанин.

Анна Черненко в свою очередь добавила, что мужчина действительно чудом уцелел при обстреле на Павловом Поле. "Он пережидал в метрополитене и ощутил на себе весь тот страх, который случились вчера (26 мая – 24 канал) горожане", – подчеркнула она.

Очевидец видел и немало людей, пострадавших от российских атак по Харькову. "Сердце колотится Взрыв. Крики. Забегает парень, рука пробита. Еще одного занесли с ногой, где кровь льется", – вспомнил жуткие детали он.

Примите во внимание! Российские захватчики продолжают беспощадно бить по Харькову и области. Они обстреливают город и населенные пункты в области из "Смерчей", "Градов" и артиллерии.

Стоит ли сейчас возвращаться в Харьков

Харьковчанин, попавший под обстрел, также рассказал, что его жена как раз вернулась из Каменского домой – в Харьков, потому что "якобы притихло". Корреспондентка из Харькова ответила, стоит ли сейчас возвращаться в город.

"Он (очевидец - 24 канал) отвечает многим на вопрос: "Стоит ли и безопасно возвращаться в Харьков?" Очень много людей об этом спрашивают. Мои знакомые. Люди в соцсетях обмениваются насколько тихо, насколько безопасно возвращаться. больше с детьми", – констатировала Анна Черненко.

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Журналистка добавила, что у жителей Харькова есть возможность оставаться в более безопасных местах или другой стране, все же стоит воспользоваться этим шансом. Она объяснила, что это только ее совет, а "люди должны решать сами".

Удары по Харькову 26 мая: что известно

Харьковщина уже несколько дней подряд страдает от постоянных обстрелов россиян. Через Россию за несколько последних суток погибли и были ранены многие гражданские.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек, среди них и 5-месячный ребенок. Взрывная волна от удара была настолько сильна, что тело ребенка нашли на крыше подъезда.

Еще 19 человек получили ранения, сказал военный руководитель региона. Из-за масштабных атак мэр Харькова Игорь Терехов даже записывал видеообращение , в котором говорил, что сегодня в городе громко и опасно, а потому просит оставаться в укрытиях.

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