Сегодня, 26 мая, кафиры в очередной раз устроили непосредственно по областному центру. В частности, от вражеского огня пострадали Шевченковский и Киевский районы Харькова, а также район Павлова Поля . В последнем после обстрелов побывала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Эксклюзивный фоторепортаж – дальше.

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Ужасные последствия обстрелов района Павлова Поля в Харькове

По предварительным данным от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских ударов по трем мирным районам областного центра 26 мая погибли 7 мирных жителей , еще 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок.

Оккупанты обстреляли Харьковский район Павлово Поле / Фото Анны Черненко, 24 канал

Впоследствии в Национальной полиции Украины сообщили, что среди пострадавших в результате обстрела города – целая семья харьковчан. Отец и 5-месячный малыш погибли на месте, мать госпитализировали в тяжелом состоянии.

Последствия вражеских обстрелов Харькова 26 мая / Фото Анна Черненко, 24 канал

Взрывная волна от вражеского удара была настолько сильной, что тело ребенка обнаружили на крыше подъезда . Правоохранители уточнили, что число погибших за сутки в целом выросло до 8 человек .

О мощности снарядов русских кафиров также свидетельствуют фотографии сломанных деревьев – их от удара просто массово повалило на землю.

Взрывная волна от вражеских ударов была очень сильной / Фото Анны Черненко, 24 канал

К слову, днем ранее, 25 мая, россияне также нещадно ударили по городу Балаклея в Харьковской области. В результате обстрела погибли два пожилых человека, еще 10 человек получили ранения.

Ужасные последствия обстрелов российскими оккупантами района Павлового Поля в Харькове / Фото Анна Черненко, 24 канал

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области без необходимости не выходить на улицу и обязательно спускаться в укрытие, если раздается сигнал воздушной тревоги. Выходить из бомбоубежищ, пока не раздастся вторая сирена, извещающая об отбое воздушной тревоги, очень опасно!

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