Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором отметил, что сегодня в городе громко и опасно.

Важно Уже 10 раненых, среди которых ребенок: в Харькове выросло количество пострадавших от обстрела

Не выходите из укрытий

Терехов призвал жителей находиться в безопасных местах: подвалах, приютах и ​​станциях метрополитена. Отдельно он отметил, что движение поездов в метро не будут останавливать, но выделят специальные сектора, где люди смогут разместиться и переждать бомбардировки.

По словам мэра, людям, которые будут прятаться в метро, ​​следует учитывать это и быть аккуратными.

Сейчас важнее сохранить жизнь. Будьте осторожны, берегите себя!

– подчеркнул городской глава.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже попросил жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр.

Обстрелы Харькова: что известно

Российские военные 26 мая обстреляли центр Харькова. По словам очевидцев, снаряды падали в районе Лесопарка. Звуки взрывов слышали также в Павловом Поле и поселке Жуковское.

Сначала сообщили, что в результате атаки погибли 4 человека, а 7 получили ранения. Однако количество жертв возросло. Уже известно о 5 погибших и 10 раненых, среди которых – ребенок.

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова отмечает, что это лишь предварительные данные, поэтому она тоже просит людей не выходить из укрытий.

Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают и другие населенные пункты Харьковской области. Например, 24 мая они нанесли ракетные удары по Лозовой. На этот раз обошлось без жертв и разрушений. Однако 25 мая под обстрелы захватчиков попала Балаклея. Погиб 64-летний мирный мужчина. Еще семь человек, среди которых и 9-летний ребенок, ранены. В этот день россияне из артиллерии непрерывно обстреливали поселок Уды в Золочевском районе.

За сутки 23 мая в результате российских атак в Харькове пострадали по меньшей мере 5 человек. Также россияне обстреливали города Мерефа и Дергачи. От вражеского огня пострадали населённые пункты в Изюмском и Лозовском районах области.

Горячее всего на Харьковщине – возле Изюма. Оккупанты пытаются улучшить там тактическое положение и возобновить наступление на Славянск.

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