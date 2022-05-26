Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому наголосив, що сьогодні у місті голосно та небезпечно.

Важливо Вже 10 поранених, серед яких дитина: у Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу

Не виходьте з укриттів

Терехов закликав жителів перебувати у безпечних місцях: підвалах, притулках та на станціях метрополітену. Окремо він зазначив, що рух поїздів у метро не зупинятимуть, ​​але виділять спеціальні сектори, де люди зможуть розміститися та перечекати бомбардування.

За словами мера, людям, які ховатимуться в метро, слід зважати на це та бути акуратними.

Зараз найважливіше зберегти життя. Будьте обережні, бережіть себе!

– наголосив міський голова.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов теж попросив жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр.

Обстріли Харкова: що відомо

Російські військові 26 травня обстріляли центр Харкова. За словами очевидців, снаряди падали у районі Лісопарку. Звуки вибухів чули також у Павловому Полі та селищі Жуковське.

Спочатку повідомили, що внаслідок атаки загинули 4 людей, а 7 зазнали поранень. Однак кількість жертв зросла. Вже відомо про 5 загиблих та 10 поранених, серед яких – дитина.

Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова зазначає, що це лише попередні дані, тому вона теж просить людей не виходити з укриттів.

Крім того, окупанти регулярно обстрілюють й інші населені пункти Харківської області. Наприклад, 24 травня вони завдали ракетних ударів по Лозовій. Цього разу обійшлось бех жертв та руйнувань. Однак 25 травня під обстріли загарбників потрапила Балаклія. Загинув 64-річний мирний чоловік. Ще семеро людей, серед яких і 9-річна дитина, поранені. У цей день росіяни з артилерії безперервно обстрілювали селище Уди у Золочівському районі.

За добу 23 травня унаслідок російських атак у Харкові постраждали щонайменше 5 людей. Також росіяни обстрілювали міста Мерефа та Дергачі. Від ворожого вогню постраждали населені пункти в Ізюмському та Лозівському районах області.

Найгарячіше на Харківщині – біля Ізюма. Окупанти намагаються покращити там тактичне положення та відновити наступ на Слов'янськ.

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