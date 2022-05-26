Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.

Увага У Міноборони кажуть, що бої з росіянами досягнули максимальної інтенсивності

Під час обстрілу центральної частини міста загинули 5 людей, поранено 10, серед них – дитина,

– зазначила Попова.

Вона наголосила, що наразі це лише попередні дані. Радниця закликала жителів міста не виходити з укриттів.

Росіяни обстріляли центр Харкова: що ще відомо на цей момент

Удень 26 травня російські військові вчергове обстріляли Харків. У місті та на околицях Харкова чули звуки вибухів.

Очевидці розповідали, що снаряди падають у районі Лісопарку. Про вибухи повідомляли також у Павловому Полі та селищі Жуковське.

Згодом повідомили, що внаслідок атаки загинули 4 людей, а 7 зазнали поранень. Наразі ж відомо, що кількість постраждалих зросла.

Атаки на Харківщину не припиняються уже кілька днів

25 травня росіяни нещадно обстріляли місто Балаклія Харківської області. Внаслідок удару загинуло двоє літніх людей, ще 10 осіб поранені, серед них – 9-річна дитина.

24 травня вдарили ракетами по Лозовій у Харківській області. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Протягом 24 травня, на жаль, від обстрілів окупантів загинув один мешканець Дергачів. Ще одна людина зазнала поранень. Окрім того, поранення отримали троє людей із сіл Савинці та Шевченкове, що в Ізюмському районі.

Найгарячішим напрямком залишається Ізюмщина. Там окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов'янськ.

Зокрема, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що російське командування ввело додаткові сили на північ Харківської області. Так окупанти намагаються не дати ЗСУ пройти на інший напрямок, зокрема, у бік Вовчанська, адже там наші захисники можуть підрізати наступальні сили ворога.

Зверніть увагу – найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, – Арестович