Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає 24 канал.

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За її словами, противник застосував всі сили та засоби для захоплення нашої території й оточення наших військ.

На сьогодні бої досягнули максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на декількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це – війна і втрати з нашого боку неминучі,

– зазначила Маляр.

Ленд-ліз відверто не встигає, а росіяни мають успіхи

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що наразі війна з Росією затяглась. Російські окупанти, хоч майже втратили наступальний потенціал, але змогли його швидко наростити.

"Ленд-ліз відверто не встигає, а російські війська мають певні успіхи. Наприклад, падіння Маріуполя. Вони наполегливо хочуть взяти Сєвєродонецьк. Від Заходу потрібна дуже потужна консолідована реакція, до якої вони виявились не готові", – сказав Арестович.

За словами Арестовича, кілька тижнів були розмови, що йде гонитва по ленд-лізу й накопичення росіянами резервів. Наразі окупанти випереджають.

Вони через місяць чи півтора зможуть підготувати до 30 батальйонних тактичних груп. Це величезний аргумент зараз, третина від того, що заходило на територію України за час повномасштабної війни. Їм всього вистачає. Ми, відповідно, не встигаємо,

– заявив радник.

Він зазначив, що найближчий місяць Україну чекають великі неприємності. Військовим буде дуже важко на фронті. Проте потім все ж таки стратегічно, якщо ленд-ліз діятиме так, як має, а росіяни витратять свої ресурси, бо вони кинуть все в бій, то ситуація піде в інший бік. Можливо, це буде навіть пізніше, або принаймні ситуація вирівняється.

Яка зараз ситуація на фронті

На Сіверському напрямку ворог намагається прикрити ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях для недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки. Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов'янськ.

Обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів:

Чепіль,

Довгеньке,

Курулька,

Богородичне,

Студенок.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безрезультатно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки й Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.