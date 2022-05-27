Про це 24 каналу розповіла Анна Черненко – кореспондентка з Харкова. Очевидці масштабних ракетних ударів поділились із нею історіями, свідками яких вони стали.
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Були хлопці з пробитими руками й ногами у крові, – очевидець
Російські нелюди вкотре цинічно гатили по Харкову. Від ворожого вогню постраждали Шевченківський та Київський райони міста, а також район Павлового Поля. Саме у житловому масиві Павлового Поля харківській журналістці й трапився очевидець обстрілу, який ховався від вибухів у метро.
Розповіли, що хлопець заходив у метро. Від вибуху лежить. Телефон гуде, телефонує дружина, а його вже немає,
– зазначив харків'янин.
Анна Черненко своєю чергою додала, що чоловік справді дивом вцілів під час обстрілу на Павловому Полі. "Він перечікував у метрополітені й відчув на собі весь той страх, якого набулися вчора (26 травня – 24 канал) містяни", – підкреслила вона.
Очевидець також бачив і чимало людей, які постраждали від російських атак по Харкову. "Серце колотиться Вибух. Крики. Забігає хлопець, рука пробита. Ще одного занесли з ногою, де кров ллється", – пригадав моторошні деталі він.
Чи варто зараз повертатись у Харків
Харків'янин, який потрапив під обстріл, також розповів, що його дружина якраз таки повернулась із Кам'янського додому – у Харків, бо "нібито притихло". Кореспондентка з Харкова відповіла, чи варто таки зараз повертатись у місто.
"Він (очевидець – 24 канал) відповідає багатьом на запитання: "Чи варто й безпечно повертатися в Харків?" Дуже багато людей про це запитують. Мої знайомі. Люди в соцмережах обмінюються наскільки тихо, наскільки безпечно повертатися. Усе ж таки небезпечно. Тим паче з дітьми", – констатувала Анна Черненко.
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Журналістка додала, що у жителів Харкова є змога залишатися в більш безпечних місцях чи іншій країні, то все ж таки варто скористатись цим шансом. Вона пояснила, що це лише її порада, а "люди мають вирішувати самі".
Удари по Харкову 26 травня: що відомо
- Харківщина вже кілька днів поспіль потерпає від постійних обстрілів росіян. Через Росію за кілька останніх діб загинули й були поранені багато цивільних.
- Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів загинули 9 людей, серед них і 5-місячна дитина. Вибухова хвиля від удару була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду.
- Ще 19 людей зазнали поранень, сказав військовий керівник регіону. Через масштабні атаки мер Харкова Ігор Терехов навіть записував відеозвернення, у якому казав, що сьогодні у місті голосно та небезпечно, а тому просить залишатись в укриттях.
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