Серед загиблих була 5-місячна дитина. Ще 19 людей зазнали поранень.
До теми Багато жертв і руйнувань: жахливі фото наслідків обстрілів Харкова російськими окупантами
Окупанти обстрілювали Харків з "Градів" та "Смерчів"
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти 26 травня масовано обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Снаряди загарбників прилітали майже у центр міста – в житлові райони.
Ми зафіксували 19 людей, які зазнали поранень, в тому числі 9-річна дитина. І, на жаль, 9 людей загинули, в тому числі 5-місячна дитина. Це була звичайна сім'я, яка йшла вулицею. Чоловік тримав свою 5-місячну дитину на руках, з якою, на жаль, загинув. Мати цієї дитини перебуває наразі у важкому стані у лікарні,
– додав Синєгубов.
Росіяни гатили по Харкову та області з:
- реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган";
- артилерії, модифікацію якої зараз встановлюють військові експерти.
За словами голови ОВА, вороги завдавали ударів з півночі області. Там наразі наші захисники тримають свої позиції та потрохи відганяють окупантів безпосередньо до російського кордону.
Синєгубов зауважив, що цей обстріл був виключно терором місцевого населення, який росіяни застосовували з самого початку повномасштабної війни. У районах, по яких гатили загарбники, немає жодного військового об'єкта.
"Ми дійсно фіксували декілька тижнів відносну тишу. Але ця тиша – відносна та умовна, і ми постійно наголошуємо, що на вулицях міста Харкова наразі перебувати небезпечно", – зазначив голова ОВА.
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Коротко про інші ворожі обстріли Харківщини
- Росіяни 25 травня росіяни нещадно обстріляли місто Балаклія. Внаслідок удару загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Серед них була 9-річна дитина.
- За день до цього, окупанти вдарили ракетами по Лозовій. На щастя, цей обстріл минув без жертв та руйнувань.
- Однак від обстрілів загарбників загинув мешканець Дергачів, а ще одна людина зазнала поранень.
- Окрім того, поранень зазнали 3 жителі сіл Савинці та Шевченкове, що в Ізюмському районі.
- Зауважте, що найгарячішим напрямком в області залишається Ізюмщина. Там окупанти намагаються покращити тактичне положення та відновити наступ на Слов'янськ.
- Також російське командування ввело додаткові сили на північ Харківщини. Загарбники намагаються не дати бійцям ЗСУ пройти на інший напрямок, зокрема, у бік Вовчанська, адже там наші захисники можуть відрізати наступальні сили ворога.