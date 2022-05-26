Мешканцям міста та області слід не покидати укриття та бути обережними. Крім того, категорично забороняється поширювати у соціальних мережах фото й відео "прильотів" або повідомляти місця влучань ворожих снарядів.

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У Харкові повідомляють про нові вибухи

Про нові вибухи у Харкові стало відомо під час повітряної тривоги. Сирени вкотре залунали о 15:29 26 травня й сигналу відбою досі не було. Перед цим о 14:43 у телеграмі Суспільне Харків повідомляли про загрозу ворожих артилерійських обстрілів по всій області.

Раніше 26 травня російські окупанти вгатили по Шевченківському та Київському районах Харкова, а також влучили у район Павлового Поля. Унаслідок підступного ворожого обстрілу, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули 7 мирних мешканців, ще 17 – отримали поранення, зокрема й 9-річна дитина.

Нагадаємо, що у Харківській ОВА наполегливо просять мешканців області не виходити на вулицю без нагальної потреби та у жодному разі не покидати укриття під час повітряної тривоги.