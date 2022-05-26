Кількість постраждалих зросла до 27

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Увага Влада закликає харків'ян не виходити з укриттів: окупанти гатять по місту без упину

Сьогодні (мовиться про 26 травня – 24 канал) ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них – 9-річна дитина,

– зазначив Олег Синєгубов.

Жителів просять не виходити на вулицю без потреби

Глава області вкотре звернувся до жителів Харкова та попросив не виходити з укриттів під час повітряної тривоги. Загроза повторних атак ворога висока.

Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано,

– додав Синєгубов.

Очільник Харківської ОДА зауважив, що наші захисники "женуть ворога" з Харківщини. Зокрема, на півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог зазнає втрат.

Головне про атаку росіян на Харків

Удень 26 травня російські військові вчергове обстріляли Харків. У місті та на околицях Харкова чули звуки вибухів. Очевидці розповідали, що снаряди падали у районі Лісопарку.

Мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому наголосив, що сьогодні у місті голосно та небезпечно.

Атаки на Харківщину не припиняються уже кілька днів

Так, вчора, 25 травня росіяни нещадно обстріляли місто Балаклія. Внаслідок удару загинуло двоє літніх людей, ще 10 осіб поранені, серед них – 9-річна дитина.

24 травня вдарили ракетами по Лозовій у Харківській області. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Протягом 24 травня, на жаль, від обстрілів окупантів загинув один мешканець Дергачів. Ще одна людина зазнала поранень. Окрім того, поранення отримали 3 людей із сіл Савинці та Шевченкове, що в Ізюмському районі.

Найгарячішим напрямком залишається Ізюмщина. Окупанти намагаються покращити тактичне положення в цьому районі та відновити наступ на Слов'янськ.

Відомо, що російське командування ввело додаткові сили на північ Харківської області. Так окупанти намагаються не дати ЗСУ пройти на інший напрямок, зокрема, у бік Вовчанська, адже там наші захисники можуть підрізати наступальні сили ворога.

Зверніть увагу – найближчий місяць нас чекають суттєві неприємності, – Арестович