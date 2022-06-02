Про це 24 каналу розповіли в Офісі Президента. За останніми даними, під завалами школи в Харкові знайшли тіло загиблої жінки.

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Що відомо про пожежу у харківській школі

Інформацію підтвердив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він додав, що один чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, які перебували у приміщенні школи, врятовані співробітниками ДСНС.



Що відомо про пожежу у харківській школі / Фото ДСНС Харків

Самі рятувальники зазначили, що впродовж доби було здійснено 19 оперативних виїздів. З них 13 – на ліквідацію пожеж. Також ДСНС продовжують виїжджати на виклики для надання допомоги населенню та для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожежу ліквідовували майже 2 години



Пожежа у харківській школі / Фото ДСНС Харків

Рятувальники детальніше розповіли про пожежу у школі та її ліквідацію. За їхніми словами, пожежа розпочалася 2 червня о 00:13. Саме тоді у службу надійшло повідомлення про займання у загальноосвітній школі Київського району міста Харкова.

Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 24 осіб особового складу ДСНС,

– написали рятувальники у телеграм-каналі.

О 02:14 пожежу було ліквідовано.

Ситуація в Харківській області

В Офісі Президента додали, що протягом минулої доби постраждав не лише Київський район Харкова. По області також обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Всього, станом на 2 червня, відомо про 6 поранених цивільних.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат", – підсумував Синєгубов.

1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник підкреслив, що зараз на території Харківщини є вже кілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією. Окупанти припинили активні бойові дії, натомість – почали "вкопуватися", тобто робити укріплення. До того ж в Харківській області загарбники перейшли від атак позицій наших захисників до масових обстрілів цивільних населених пунктів. Зокрема, 31 травня окупанти гатили по Золочеву понад 10 годин.

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