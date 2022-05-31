Так ще Золочів не обстрілювали

Вибухи лунають від 8 ранку і не припинялися до 18:00 години вечора. Про це розповів очільник громади Віктор Коваленко.

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За його словами, росіяни розстрілюють село з гаубиць.

Є поранена та загибла

Внаслідок обстрілу Золочева вдень 31 травня 73-річна жінка зазнала тяжких поранень. Пенсіонерка у момент обстрілу саме вийшла на вулицю. У неї влучили уламки артилерійського снаряда. У тяжкому стані її відправили до харківської лікарні.

А близько 9 ранку ворожа гаубиця влучила у приватний будинок. На жаль загинула інша жителька Золочева. Їй було 74 роки.

Так ще Золочів не обстрілювали, цілий день без перерви,

– сказав Коваленко.

Крайній обстріл Харківщини: наслідки

Зранку 31 травня окупанти обстріляли село Іванівка Ізюмського району. Там загинула дитина 12 років, ще один цивільний отримав поранення.

Загалом за минулу добу ворог обстрілював Основ'янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

На жаль, є 3 загиблих – жінка в Коротичах, чоловік в селі Уди та жінка в Чкалівському. Окупанти також обстріляли села Одноробівку, Карасівку та Калинове.

Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. Відомо також, що росіяни вкотре завдають удари ракетами з касетним зарядом.

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Плани окупантів щодо Харківщини