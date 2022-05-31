Так еще Золочев не обстреливали

Взрывы раздаются с 8 утра и не прекращались до 18:00 часов вечера. Об этом рассказал глава общества Виктор Коваленко.

К теме На Харьковщине из-за обстрелов трое погибших: пожилая женщина погибла прямо на своей кухне

По его словам, россияне расстреливают село из гаубиц.

Есть раненая и погибшая

В результате обстрела Золочева днем 31 мая 73-летняя женщина получила тяжелые ранения. Пенсионерка в момент обстрела как раз вышла на улицу. В нее попали обломки артиллерийского снаряда. В тяжелом состоянии ее отправили в харьковскую больницу.

А около 9 утра вражеская гаубица попала в частный дом. К сожалению, погибла другая жительница Золочева. Ей было 74 года.

Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва,

– сказал Коваленко.

Крайний обстрел Харьковщины: последствия

Утром 31 мая оккупанты обстреляли село Ивановка Изюмского района. Там погиб ребенок 12 лет, еще один гражданский получил ранения.

За прошедшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

К сожалению, есть 3 погибших – женщина в Коротичах, мужчина в селе Уды и женщина в Чкаловском. Оккупанты также обстреляли села Одноробовку, Карасовку и Калиново.

Всего по области ранения получили 14 мирных жителей. Известно также, что россияне в который раз наносят удары ракетами с кассетным зарядом.

К теме – карта войны за 31 мая, где сейчас самые кровавые бои: смотрите видео

Планы оккупантов по Харьковщине