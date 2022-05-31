Так еще Золочев не обстреливали
Взрывы раздаются с 8 утра и не прекращались до 18:00 часов вечера. Об этом рассказал глава общества Виктор Коваленко.
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По его словам, россияне расстреливают село из гаубиц.
Есть раненая и погибшая
В результате обстрела Золочева днем 31 мая 73-летняя женщина получила тяжелые ранения. Пенсионерка в момент обстрела как раз вышла на улицу. В нее попали обломки артиллерийского снаряда. В тяжелом состоянии ее отправили в харьковскую больницу.
А около 9 утра вражеская гаубица попала в частный дом. К сожалению, погибла другая жительница Золочева. Ей было 74 года.
Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва,
– сказал Коваленко.
Крайний обстрел Харьковщины: последствия
Утром 31 мая оккупанты обстреляли село Ивановка Изюмского района. Там погиб ребенок 12 лет, еще один гражданский получил ранения.
За прошедшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.
К сожалению, есть 3 погибших – женщина в Коротичах, мужчина в селе Уды и женщина в Чкаловском. Оккупанты также обстреляли села Одноробовку, Карасовку и Калиново.
Всего по области ранения получили 14 мирных жителей. Известно также, что россияне в который раз наносят удары ракетами с кассетным зарядом.
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Планы оккупантов по Харьковщине
- Российские оккупанты и дальше пытаются наступать. Они используют для этого захваченные территории Харьковской области. Именно через них идет техника на Донбасс.
- По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Слобожанском направлении враг проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставок вооружения и военной техники со своей территории.
- Ранее Генштаб сообщал, что для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюма противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52. От Изюма для оккупантов открыты два пути наступления. Один – на Славянск, второй – на Барвенково.