От Изюма для оккупантов открыты два пути наступления. Один – на Славянск, второй – на Барвенково. Именно для возобновления наступления на этих двух направлениях группировка врага проводит перегруппировку войск.

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По данным Генштаба ВСУ, для авиационной поддержки подразделений в районе на север от города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52.

Сбитые вертолеты

В России любят хвастаться живучестью вертолетов Ка-52, прозванных "Аллигатором". Но украинские защитники во время войны уже неоднократно сбивали эти вертолеты.

Первый подобный случай зафиксировали в первый же день российского вторжения в Украину 24 февраля. Вертолет Ка-52 был сбит над Межигорьем Киевской области.

О, пока последнем зафиксированном случае, сообщили 27 мая как раз возле Изюма. Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили вражеский Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". Днем ранее Ка-52 сбили в Покровском районе Донецкой области с ПЗРК "Стингер".

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Таким образом количество сбитых вертолетов Ка-52 за время войны составило 16 единиц. Один такой вертолет стоит около 16 миллионов долларов.

Всего за время войны украинские военные сбили 174 вертолета противника (данные Генштаба ВСУ по состоянию на 29 мая).

Восстанавливают мосты для подкрепления

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования потерпевших подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

Однако у российских оккупантов есть проблемы с логистикой. Для повышения оперативности перекидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск. Через Купянск идет дорога с российской территории в Изюм.

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