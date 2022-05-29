ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков
Один из молниеносных моментов уничтожения орков был снят на видео. На нем операторы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
Главное Удары по Дергачам и Мерефи и массовые обстрелы Донбасса: основное за 95 день войны
Вот вам очередной пример удачной засады, проведенной операторами ССО Украины,
– говорится в сообщении.
Так, во враждебном тылу Херсонской области украинские воины вышли на пути проезда российской военной техники. Операторы ССО Украины заменяли участок дороги и дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. Тогда дистанционно взорвали заложенную взрывчатку.
В результате – полностью уничтожена техника и личный состав противника.
Момент уничтожения вражеского "Тайфуна" с личным составом: смотрите видео
Свежие потери врага
ВСУ ежедневно приближают нашу победу, нанося оккупантам значительные потери. Так, по состоянию на 95-й день полномасштабной войны украинские воины ликвидировали 30 150 российских кафиров , а количество уничтоженной вражеской техники считают сотнями и тысячами.
- личного состава – около 30 150 человек;
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.
К теме – 95-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео