Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 30 150 кафиров. Благодаря нашим защитникам и защитницам, мы с каждым днем становимся на шаг ближе к победе.
Заметьте Тактический успех в Северодонецке не несет выгоды России, а нужен для показа "победы", – ISW
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 мая
По состоянию на 95 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:
- личного состава – 30 150 человек;
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.