Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 30 150 кафиров. Благодаря нашим защитникам и защитницам, мы с каждым днем становимся на шаг ближе к победе.

Заметьте Тактический успех в Северодонецке не несет выгоды России, а нужен для показа "победы", – ISW

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 мая

По состоянию на 95 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:

  • личного состава – 30 150 человек;
  • танков – 1338 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
  • артиллерийских систем – 631 единица;
  • реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 207 единиц;
  • вертолетов – 174 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
  • крылатых ракет – 116 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
  • специальной техники – 48 единиц.