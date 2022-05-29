Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 30 150 кафиров. Благодаря нашим защитникам и защитницам, мы с каждым днем становимся на шаг ближе к победе.

Заметьте Тактический успех в Северодонецке не несет выгоды России, а нужен для показа "победы", – ISW

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 мая

По состоянию на 95 день полномасштабного вторжения потери россиян составляют: