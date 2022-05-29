Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 30 150 окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.

Зауважте Тактичний успіх у Сєвєродонецьку не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги", – ISW

Актуальна статистика втрат ворога станом на 29 травня

Станом на 95-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:

  • особового складу – 30 150 близько осіб;
  • танків – 1 338 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;
  • артилерійських систем – 631 одиниця;
  • реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;
  • засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
  • літаків – 207 одиниць;
  • гелікоптерів – 174 одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;
  • крилатих ракет – 116 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 одиниць.