Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 30 150 окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.

Зауважте Тактичний успіх у Сєвєродонецьку не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги", – ISW

Актуальна статистика втрат ворога станом на 29 травня

Станом на 95-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять: