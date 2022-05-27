Також є успіхи ЗСУ на Півдні та загрозлива ситуація з боку Білорусі. Як виглядає карта бойових дій зараз – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.
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Йдуть бої на Донбасі
- У районі Слов'янська ворог активних бойових дій не було, але росіяни вели посилену розвідку. Окупанти зосередились на утриманні зайнятих позицій – створюють умови для відновлення наступу. Поповнюють втрати та запаси.
- Окупанти гатили з артилерії по цивільній інфраструктурі населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Авіаудари здійснювали біля Довгенького.
- На Донецькому напрямку російська армія наступає. Там в хід йдуть сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби.
- Крім того, вони посилюють угруповання на Лиманському напрямку. Застосовували штурмову авіацію поблизу Діброви та хотіли закріпитись в районі населеного пункту Лиман.
- Ворог штурмує Сєвєродонецьк, бої тривають. Біля Бобрового – зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.
- Окупанти намагаються покращити тактичне положення біля Бахмута. За підтримки вогню мінометів та артилерії наступати та штурмували Володимирівку, Василівку, Комишуваху та Миронівку Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.
- На Авдіївському напрямку росіяни пробували наступати в районах Кам’янки та Веселого, але безуспішно.
Наступ ЗСУ на Півдні
На Південнобузькому напрямку українські військові здійснили наступальні дії. Відтак окупанти зайняли оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.
Тепер загарбники перекидають резервів на загрозливі напрямки. Щоб поповнити втрати, росіяни притягнули зняте зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.
Також вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.
Активність білоруських військ
На Волинському та Поліському напрямках помітили нарощення бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. Крім того, з цього боку зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об'єктах.
Обстріли Сумщини та Харківщини
- На Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів українські позиції на Сумщині.
- У Харківській області окупанти утримують зайняті рубежі. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Також дистанційно мінують місцевість.
Карта бойових дій станом на 29 травня / Фото liveuamap
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