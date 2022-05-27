Також є успіхи ЗСУ на Півдні та загрозлива ситуація з боку Білорусі. Як виглядає карта бойових дій зараз – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

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Йдуть бої на Донбасі

У районі Слов'янська ворог активних бойових дій не було, але росіяни вели посилену розвідку. Окупанти зосередились на утриманні зайнятих позицій – створюють умови для відновлення наступу. Поповнюють втрати та запаси.

Окупанти гатили з артилерії по цивільній інфраструктурі населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Авіаудари здійснювали біля Довгенького.

На Донецькому напрямку російська армія наступає. Там в хід йдуть сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби.

Крім того, вони посилюють угруповання на Лиманському напрямку. Застосовували штурмову авіацію поблизу Діброви та хотіли закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

Ворог штурмує Сєвєродонецьк, бої тривають. Біля Бобрового – зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення біля Бахмута. За підтримки вогню мінометів та артилерії наступати та штурмували Володимирівку, Василівку, Комишуваху та Миронівку Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку росіяни пробували наступати в районах Кам’янки та Веселого, але безуспішно.

Наступ ЗСУ на Півдні

На Південнобузькому напрямку українські військові здійснили наступальні дії. Відтак окупанти зайняли оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

Тепер загарбники перекидають резервів на загрозливі напрямки. Щоб поповнити втрати, росіяни притягнули зняте зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

Також вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

Активність білоруських військ

На Волинському та Поліському напрямках помітили нарощення бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. Крім того, з цього боку зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об'єктах.

Обстріли Сумщини та Харківщини

На Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів українські позиції на Сумщині.

У Харківській області окупанти утримують зайняті рубежі. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Також дистанційно мінують місцевість.



Карта бойових дій станом на 29 травня / Фото liveuamap

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