Есть успехи ВСУ на Юге и угрожающая ситуация со стороны Беларуси. Как выглядит карта боевых действий сейчас – смотрите дальше в материале 24 канала.

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Идут бои на Донбассе

В районе Славянска враг активных боевых действий не было, но россияне вели усиленную разведку. Оккупанты сосредоточились на удержании занятых позиций – создают условия для возобновления наступления. Восполняют потери и запасы.

Оккупанты изготавливали из артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Авиаудары совершали около Довгенького.

На Донецком направлении русская армия наступает. Там в ход идут силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, они усиливают группировку на Лиманском направлении. Применяли штурмовую авиацию вблизи Диброва и хотели закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

Враг штурмует Северодонецк, бои продолжаются. Возле Боброва – понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Нанес авиаудары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение у Бахмута. При поддержке огня минометов и артиллерии наступать и штурмовали Владимировку, Васильевку, Камышеваху и Мироновку Успеха не имели, понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в районах Каменки и Веселого, но безуспешно.

Наступление ВСУ на Юге

На Южнобужском направлении украинские военные совершили наступательные действия. Следовательно, кафиры заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Теперь захватчики опрокидывают резервы на угрожающие направления. Чтобы восполнить потери, россияне привлекли снятое с хранения устаревшее вооружение и военную технику, в частности танками Т-62 и БМП-1.

Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

Активность белорусских войск

На Волынском и Полесском направлениях заметили наращивание боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Кроме того, с этой стороны сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

Обстрелы Сумщины и Харьковщины

На Северском направлении россияне прикрывают участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов украинские позиции в Сумской области.

В Харьковской области кафиры удерживают занятые рубежи. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Также дистанционно проходят местность.



Карта боевых действий на 29 мая / Фото liveuamap

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