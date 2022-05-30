Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . Российские кафиры продолжают обстрелы населенных пунктов, в том числе нанося ракетные удары.

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Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях ситуация неизменна. На Северском направлении россияне нанесли авиаудары по Запсилью и Мирополью и обстреляли из артиллерии Кондратовку в Сумской области.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении кафиры продолжают обстрел населенных пунктов, в частности в районах к северу и северо-востоку от Харькова, а также атаковали Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русскую Лозовую, Питомник, Борщеву и Победу.

На Славянском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для удержания своих позиций кафиры держат в полной готовности вертолетную эскадрилью Ка-52. Для доукомплектации на временно оккупированные территории россияне переместили около 250 единиц техники. Кроме того, кафиры восстановили железнодорожный мост в Купянске.

На Донецком направлении россияне сосредоточивают свои силы для наступления, чтобы оцепить наши войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

На Лиманском направлении кафиры закрепляются в Лимане и готовят наступление на Славянск, проводя перегруппировку.

На Северодонецком направлении оккупанты закрепляются в окрестностях Северодонецка. С территории России поступила дополнительная техника и подкрепляющие боеприпасы.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях кафиры не ведут активных боевых действий.

Ситуация на Юге

В Запорожском направлении оккупанты усилились за счет перемещения техники из временно оккупированного Мелитополя.

На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают основные силы для удержания занятых позиций. Для восстановления потерь кафиры перемещают туда снятую с консервации технику из оккупированного Крыма.

Отдельные подразделения врага перекинуты на Николаевское направление для удержания занятых позиций и очередных попыток наступления.

На Криворожском направлении кафиры продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск.



Карта боевых действий на 30 мая / Скриншот