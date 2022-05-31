О ситуации на фронте традиционно доложили в Генштабе. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.
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Какая ситуация на главных направлениях
Волынское и Полесское направления
Вооруженные силы Беларуси усиленно охраняют государственную границу и осуществляют инженерное оборудование позиций. Также белорусские войска проводят разведку и боевую подготовку. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с белорусской территории.
Северское направление
Здесь активные боевые действия противник не проводил. Однако россияне снова обстреливали из миномета населенные пункты в приграничных районах Черниговщины и Сумщины.
Слобожанское направление
В этом направлении русские войска продолжают готовиться к наступлению. Оккупанты изучают возможные пути выдвижения и активно поставляют вооружение и военную технику из России.
В Харьковском направлении враг активных боевых действий не было. Враги обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Тернов, Лозовой, Протопоповки, Рудневого и Соколовки.
Славянское направление
Оккупационные силы пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Русские обстреливали Довгенькое, Вернополье, Грушуваху и Большую Камышеваху. Однако успеха у россиян не было и отошли на ранее занятые позиции.
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Донецкое направление
Силы противника обстреливают украинские позиции по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия враг бросил на установление контроля Северодонецка. Продолжаются штурмовые действия и возле Тошковки.
- На Лиманском направлении русские перегруппируются и готовятся к наступлению. Проведение разведки врагом было безуспешным, и он отошел.
- На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха у российских войск нет, однако бои продолжаются.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях силы противника заняты тем, что восполняют потери – в большинстве своем за счет старой техники.
Южнобужское направление
Здесь не было активных боевых действий. Однако российские войска обстреливали Александровку, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровку, Осокоровку, Княжечко и Трудолюбовку.
Карта боевых действий на 30 мая / Скриншот
Успехи ВСУ за предыдущие сутки
- Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла огневые удары по подразделениям противника на территории Харьковщины, Донецкой области, Луганщины и Херсонщины.
- В Одесской области наши защитники сбили крылатую ракету Х-22.
- На Донецком и Луганском направлениях отбили 8 атак врага , уничтожены танк, 4 артиллерийские системы, 5 боевых бронированных машин и 2 вражеских автомобиля.