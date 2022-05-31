О ситуации на фронте традиционно доложили в Генштабе. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.

Актуально Россия нанесла ракетный удар по Славянску: трое погибших

Какая ситуация на главных направлениях

Волынское и Полесское направления

Вооруженные силы Беларуси усиленно охраняют государственную границу и осуществляют инженерное оборудование позиций. Также белорусские войска проводят разведку и боевую подготовку. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с белорусской территории.

Северское направление

Здесь активные боевые действия противник не проводил. Однако россияне снова обстреливали из миномета населенные пункты в приграничных районах Черниговщины и Сумщины.

Слобожанское направление

В этом направлении русские войска продолжают готовиться к наступлению. Оккупанты изучают возможные пути выдвижения и активно поставляют вооружение и военную технику из России.

В Харьковском направлении враг активных боевых действий не было. Враги обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Тернов, Лозовой, Протопоповки, Рудневого и Соколовки.

Славянское направление

Оккупационные силы пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Русские обстреливали Довгенькое, Вернополье, Грушуваху и Большую Камышеваху. Однако успеха у россиян не было и отошли на ранее занятые позиции.

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Донецкое направление

Силы противника обстреливают украинские позиции по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия враг бросил на установление контроля Северодонецка. Продолжаются штурмовые действия и возле Тошковки.

На Лиманском направлении русские перегруппируются и готовятся к наступлению. Проведение разведки врагом было безуспешным, и он отошел.

русские перегруппируются и готовятся к наступлению. Проведение разведки врагом было безуспешным, и он отошел. На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха у российских войск нет, однако бои продолжаются.

враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Успеха у российских войск нет, однако бои продолжаются. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях силы противника заняты тем, что восполняют потери – в большинстве своем за счет старой техники.

Южнобужское направление

Здесь не было активных боевых действий. Однако российские войска обстреливали Александровку, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровку, Осокоровку, Княжечко и Трудолюбовку.

Обратите внимание! В Черном и Азовском морях русские корабли блокируют гражданское судоходство.

Карта боевых действий на 30 мая / Скриншот

Успехи ВСУ за предыдущие сутки

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла огневые удары по подразделениям противника на территории Харьковщины, Донецкой области, Луганщины и Херсонщины.

В Одесской области наши защитники сбили крылатую ракету Х-22.

На Донецком и Луганском направлениях отбили 8 атак врага , уничтожены танк, 4 артиллерийские системы, 5 боевых бронированных машин и 2 вражеских автомобиля.

Советуем пересмотреть: о ситуации на фронте – от Генштаба