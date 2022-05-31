Ночь в Одесской области прошла без обстрелов. ВСУ выполняют боевые задания, а экономика региона работает на наполнение бюджета, что тоже приблизит победу Украины.
Существенные потери врага на Юге: ВСУ уничтожили почти сотню россиян и много техники
Оккупанты оставили в Черном море один корабль с ракетами
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в настоящее время в Черном море находится только один российский корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма.
В Черном море несколько уменьшилось количество кораблей, несущих на своем борту крылатые ракеты. Сегодня таких носителей только один. В России на болотах пылает, потому что Украина вооружается и вооружается оружием, которое поможет нам изгнать нечисть не только с Черного моря, но и с временно оккупированных территорий нашего государства.
– рассказал Братчук.
Накануне в Генштабе сообщили, что в акваториях Черного и Азовского морей кафиры пытаются поддерживать благоприятный для себя оперативный режим. Также Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Последние новости с Юга:
- Оккупанты не имеют успеха на Юге, поэтому готовят из авиации и артиллерии. За прошедшие сутки, 30 мая, российские вертолеты Ми-24 дважды нанесли удары по позициям ВСУ. А Николаевщину, в частности населенные пункты, которые находятся в тылу украинских подразделений, враг трижды обстрелял дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган".
- ВСУ прогнали кафиров из населенного пункта Николаевка Херсонской области , что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений россиян. Пока контрнаступление на этом направлении проходит удачно.
- К временно оккупированному острову Змеиный россияне направили десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор" , чтобы подкрепить там свои подразделения.
- На берег довольно часто выносит морские мины, поскольку оккупанты выбросили его в море сразу несколько сотен. К счастью, боеприпасы обычно замечают скорее, чем это причиняет вред.
- Оккупанты опасаются "Гарпунов", поэтому сейчас укрепляют позиции и устанавливают системы противовоздушной обороны на острове Змеиный и во временно оккупированном Крыму . Также они планируют добраться до юга Одесщины, поэтому обустраивают атакующие позиции .
- Ранее в Минобороны сообщили, что в акватории Черного моря находится один корабль-носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до восьми ракет .
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