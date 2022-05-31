ОК "Юг" рассказал об успехах 30 мая. В этот день обстановка в регионе была динамичной и напряженной.

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На Юге кафиры имеют большие потери

Российская армия на Юге не имеет успеха в продвижении. Поэтому активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары. Враг цинично брел по гражданским объектам, повредив мельницу, производственное помещение, водопровод, частный двор. Наша же армия идет в контрнаступление.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобужском направлении, враг покинул село Николаевка, на севере Херсона. Это привело к паническим настроениям и деморализовало рашистов в других подразделениях,

– сообщили в ОК "Юг".

Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли существенные потери российским оккупантам. В частности, они уничтожили:

78 рашистов;

8 танков;

2 гаубицы;

самоходное орудие "Пион";

2 реактивные системы залпового огня "Град";

5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.

Шторм выбрасывает мины, корабль врага с ракетами до сих пор в море

В ОК "Юг" сообщили, что 30 мая в Черном море находился вражеский корабль, переносивший крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Более того, на остров Змеиный перешел десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор".

В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе портов,

– говорится в сообщении.

Из-за того, что враг заменял море, шторм вынес на берег вражескую мину. Специалисты взрывной службы увезли ее в безопасное место.

Людям в очередной раз напомнили, что следует быть бдительными и внимательными и не подвергать себя опасности.

Последние потери врага: коротко

С начала полномасштабной войны, то есть с 24 февраля, враг потерял более 30 тысяч единиц личного состава.

Алексей Арестович рассказал, что в течение недели Вооруженные Силы Украины накрыли командный пункт под Изюмом, командный узел связи в Лимане (его уничтожили дотла), 2 колонны российских войск в Херсонской области и эшелон российских танков. Кроме того, было хорошее попадание в Донецкую область.

Кроме того, в течение 30 мая наши бойцы на Донбассе отразили 8 атак врага . Еще на 2 локациях продолжались бои. Также ВСУ уничтожили танк, 4 артиллерийские системы и 5 бронированных боевых машин. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

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