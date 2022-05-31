Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры двух российских полковников. Их 30 мая обнародовали журналисты-расследователи программы "Схемы".

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"Никого ничего не научили"

Эти материалы попали в руки СМИ от анонимных источников в одном из разведывательных ведомств Украины. В разговоре служащих России слышно не только недовольство положением, а вообще пренебрежение к командованию.

Обрати внимание, где этот Шойгу. Его не видно и не слышно. Потом вылезет же, мерзость, б***ь. Вылезет же какая-то забота вокруг него, бегают вот эти вот, на изогнутых ногах. Вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики,

– описывает россиянин свое командование.

При этом он также отметил, что никто из перечисленных воевать даже не умеет. Мол, единственное, что умеют – "бодро отдавать честь, больше н***я никого ничего не научили".

Кроме того, они признают сходство войны в Украине с советско-финской войной 1939 – 1940 годов. "Потери страшные, ребят наших. Один в один, б***ь, как по шаблону пошли", – сравнивает служащий.

Кого смогли идентифицировать

Журналистам удалось установить личности двух перехваченных военных. "Самым интересным" среди них оказался Максим Власов с позывным "Югра". Он находится в розыске наших правоохранителей 7 лет.

По данным СБУ и расследователей Bellingcat, именно этот служащий был одним из ответственных за обстрелы Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года. В результате той атаки по мирному населению погибли около 30 человек, а еще более сотни были ранены.

Власов тогда не только дал приказ атаковать, но даже и говорил сепаратистам, когда нужно прятать российскую технику от представителей ОБСЕ. Вероятно, именно за это военный получил звание полковника.

Шойгу полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле, но и не его это дело. Просто шоумен, б***ь,

– говорил Власов.

Следует заметить, что его собеседник Виталий Ковтун тоже очень резко высказывался. "Путин пи***ас. Ну возьми, долбани по Верховной Раде ракетой. Чего этого не сделали", – кричал Ковтун, комментируя потопление Крейсера "Москва".

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