Российские кафиры продолжают блокировать Черное море для судоходства. Кроме того, враг может нанести ракетный удар по мирным украинским городам.
Читайте также Оккупанты в Крыму планируют использовать выпускников колледжей, как "пушечное мясо"
"Калибры" в Черном море
Сейчас в Черном море находится один российский корабль, имеющий на вооруженных крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает 24 канал.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один корабль-носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Возможен суммарный залп – до восьми ракет,
– заявил он во время брифинга.
Веревщик также добавил, что россияне теперь вынуждены экономить крылатые ракеты, поэтому более склонны к применению дальней артиллерии и бомбардировкам с помощью артиллерии. В частности, враг использует старые советские ракеты типа "Х", которыми они могут обстреливать Украину без необходимости заходить в наше воздушное пространство.
Ситуация в Черном море: последние новости
Некоторые одесситы решили рискнуть своей жизнью и пойти загорать на заминированные пляжи . Полиции каждый раз приходится убеждать людей не подвергать себя и окружающих опасности. Жителям Одесской области еще раз напомнили: побережье Черного моря заминировано, это мера против высадки вражеского десанта.
Что касается российских кораблей, то после того, как ВСУ получили пусковые установки "Гарпун", они очень боятся подходить к берегам. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, полученного оружия хватит, что потопит весь российский флот в Черном море.
Война России против Украины: коротко о главном
- Президент США Джо Байден сообщил, что не будет предоставлять Украине системы залпового огня большой деятельности. По его словам, США не могут предоставить оружие, которое будет достигать России.
- Российский диктатор Владимир Путин простил получение российского гражданства для детей-сирот, которых рашисты принудительно вывезли из Украины.