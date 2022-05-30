Российские кафиры продолжают блокировать Черное море для судоходства. Кроме того, враг может нанести ракетный удар по мирным украинским городам.

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"Калибры" в Черном море

Сейчас в Черном море находится один российский корабль, имеющий на вооруженных крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает 24 канал.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один корабль-носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Возможен суммарный залп – до восьми ракет,

– заявил он во время брифинга.

Веревщик также добавил, что россияне теперь вынуждены экономить крылатые ракеты, поэтому более склонны к применению дальней артиллерии и бомбардировкам с помощью артиллерии. В частности, враг использует старые советские ракеты типа "Х", которыми они могут обстреливать Украину без необходимости заходить в наше воздушное пространство.

Ситуация в Черном море: последние новости

Некоторые одесситы решили рискнуть своей жизнью и пойти загорать на заминированные пляжи . Полиции каждый раз приходится убеждать людей не подвергать себя и окружающих опасности. Жителям Одесской области еще раз напомнили: побережье Черного моря заминировано, это мера против высадки вражеского десанта.

Что касается российских кораблей, то после того, как ВСУ получили пусковые установки "Гарпун", они очень боятся подходить к берегам. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, полученного оружия хватит, что потопит весь российский флот в Черном море.

Война России против Украины: коротко о главном

Президент США Джо Байден сообщил, что не будет предоставлять Украине системы залпового огня большой деятельности. По его словам, США не могут предоставить оружие, которое будет достигать России.

Российский диктатор Владимир Путин простил получение российского гражданства для детей-сирот, которых рашисты принудительно вывезли из Украины.

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